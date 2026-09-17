Росія вдарила по АЗС біля кордону Польщі: Туск розповів про атаку

Польські військові піднімали винищувачі через російські удари по західних областях України

Росія під час чергової атаки по Україні завдала удару поблизу польського кордону. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про дуже потужний вибух неподалік українського Ягодина, біля польського Дорогуська, пише «Главком».

«Дуже близько до польського кордону, недалеко від українського Ягодина біля Дорогуська, знову, ймовірно, атакували автозаправну станцію. Вибух був дуже потужним», – сказав Туск. За його словами, через атаку польські військові підняли в повітря авіацію. Туск назвав 17 вересня особливим днем з погляду безпеки Польщі.

Речник польського Оперативного командування підполковник Яцек Горишевський повідомив, що безпілотник, який швидко наближався до польського кордону, ймовірно, впав або був збитий приблизно за 4 км від кордону з Україною.

За його словами, польські військові наразі перевіряють дані своїх систем, щоб остаточно встановити обставини падіння дрона. Попередньо він або влучив у ціль, або був знищений на українській території.

Польське командування також повідомило про завершення роботи військової авіації. Повітряний простір Польщі, за офіційними даними, порушений не був.

Через загрозу повітряної атаки польські винищувачі патрулювали повітряний простір, а мешканці частини Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали попередження від урядового Центру безпеки. Тимчасово призупиняли роботу аеропорти в Любліні та Жешуві.

Водночас Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про влучання в українсько-польський пункт пропуску. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, інфраструктура пункту пропуску не постраждала.

Варто нагадати, що Польща посилює охорону пунктів пропуску та інфраструктури поблизу кордону з Україною на тлі загрози з боку Росії. До відповідних заходів залучать 18-й понтонно-мостовий полк.