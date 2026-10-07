Третій обстріл за пів року: Київський картонно-паперовий комбінат зупинив роботу

Унаслідок обстрілу серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення комбінату

У середу, 7 жовтня, Київський картонно-паперовий комбінат уже втретє за останні пів року опинився під ударом ворожих ракет. Унаслідок вибухів на підприємстві виникли пожежі, а виробничий процес довелося повністю зупинити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу підприємства.

Унаслідок обстрілу серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення комбінату, пошкоджено обладнання й інженерні комунікації. Через потужні вибухи на об'єкті спалахнули масштабні пожежі – над їхньою ліквідацією досі працюють підрозділи ДСНС.

Попри значні матеріальні збитки, серед співробітників удалося уникнути жертв та травмувань.

«Наразі роботу виробництва зупинено. Попри серйозні матеріальні збитки, для нас головне, що ніхто з наших працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав», – наголосили на підприємстві.

Київський картонно-паперовий комбінат – одне з найбільших підприємств целюлозно-паперової галузі Східної Європи, яке виготовляє картон, гофротару та продукцію санітарно-гігієнічного призначення.

Нагадаємо, 14 березня 2026 року ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» зазнав масштабної ракетної атаки з боку ворога, в результаті якої пошкоджено промислові і адміністративні будівлі, виробничі потужності та інженерні комунікації.

Також 3 квітня 2026 року, Київський картонно-паперовий комбінат знову зазнав удару внаслідок ворожої атаки. З міркувань безпеки та для ліквідації наслідків, виробничий процес на потужностях підприємства було тимчасово призупинено.