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Нічна атака на Київщину: в Обухівському районі пошкоджено склади та підприємства

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київщину: в Обухівському районі пошкоджено склади та підприємства
На об'єктах виникли пожежі, які станом на ранок уже локалізовано вогнеборцями
фото: ДСНС Київщини/Ілюстративне

За попередніми даними, минулося без постраждалих серед цивільного населення

У ніч на 7 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по Київській області, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

За словами Ткаченка, внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення. На об'єктах виникли пожежі, які станом на ранок уже локалізовано вогнеборцями. Також пошкоджень зазнали вантажний автомобіль та причіп.

За попередніми даними, минулося без постраждалих серед цивільного населення.

На місцях подій продовжують працювати всі оперативні та екстрені служби, ліквідовуючи наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському – в складські приміщення. У Дарницькому районі горять уламки на відкритій території. У Шевченківському – влучання на територію нежитлової забудови. Унаслідок російської атаки у Дарницькому районі столиці загинули двоє людей

Також у Подільському районі Києва зафіксовано нові наслідки російської атаки 7 жовтня. Внаслідок удару сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі

Теги: обстріл Київщина

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