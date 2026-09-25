Мережа McDonald’s зробила заяву після російського удару по її складах
Безпілотник окупантів атакував склади McDonald’s на Київщині
Мережа McDonald’s прокоментувала російську атаку, внаслідок якої було уражено один зі складів логістичного партнера компанії на Київщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мережі в Instagram.
«Можемо підтвердити, що сьогодні внаслідок російської дронової атаки було уражено один зі складів нашого логістичного партнера в Київській області. Найголовніше, що ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.
Мережа наголосила, що наразі ресторани продовжують працювати у звичному режимі. Водночас McDonald’s оцінює, як пошкодження може вплинути на подальшу роботу та постачання продукції.
Нагадаємо, 25 вересня російські окупанти завдали удару по складських комплексах мережі McDonald’s у Броварському районі Київської області. На місці ворожого влучання спалахнула масштабна пожежа.
До слова, унаслідок серії ворожих ударів по столиці протягом доби сьогодні, 25 вересня, у Києві загинули семеро людей. Ще понад 40 мешканців міста дістали поранення різного ступеня тяжкості.
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