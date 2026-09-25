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Мережа McDonald’s зробила заяву після російського удару по її складах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мережа McDonald’s зробила заяву після російського удару по її складах
Пожежа на складських комплексах мережі McDonald’s
фото: glavcom.ua

Безпілотник окупантів атакував склади McDonald’s на Київщині

Мережа McDonald’s прокоментувала російську атаку, внаслідок якої було уражено один зі складів логістичного партнера компанії на Київщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мережі в Instagram.

«Можемо підтвердити, що сьогодні внаслідок російської дронової атаки було уражено один зі складів нашого логістичного партнера в Київській області. Найголовніше, що ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Мережа McDonald’s зробила заяву після російського удару по її складах фото 1

Мережа наголосила, що наразі ресторани продовжують працювати у звичному режимі. Водночас McDonald’s оцінює, як пошкодження може вплинути на подальшу роботу та постачання продукції.

Нагадаємо, 25 вересня російські окупанти завдали удару по складських комплексах мережі McDonald’s у Броварському районі Київської області. На місці ворожого влучання спалахнула масштабна пожежа.

До слова, унаслідок серії ворожих ударів по столиці протягом доби сьогодні, 25 вересня, у Києві загинули семеро людей. Ще понад 40 мешканців міста дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Теги: війна Київщина McDonald’s

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