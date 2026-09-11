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Буданов попередив Росію про наслідки відмови припинити війну

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Буданов попередив Росію про наслідки відмови припинити війну
За його словами, Київ прагне завершення війни, але не погодиться на ультиматуми з боку Росії
фото: Офіс президента України

Керівник Офісу президента заявив, що українські удари по території РФ стануть глибшими та потужнішими

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Сили оборони України посилять удари по території Росії, якщо Москва не погодиться припинити війну. Про це він заявив в інтерв’ю латвійському телеканалу Ltv, пише «Главком».

«Якщо Росія не припинить військові дії проти нас, очевидно, що вона відчує це на власній шкурі ще сильніше й гостріше. Наші удари ставатимуть дедалі глибшими й потужнішими», – заявив Буданов.

Водночас керівник Офісу президента наголосив, що Україна готова до припинення бойових дій. За його словами, Київ прагне завершення війни, але не погодиться на ультиматуми з боку Росії.

«Ми готові та прагнемо закінчення війни. Звісно, на нормальних прийнятних умовах, а не у формі ультиматуму», – сказав Буданов.

Він також назвав найбільш реалістичним сценарієм завершення або призупинення війни замороження фактичної лінії фронту на момент досягнення домовленості. Водночас, за його словами, це має відбутися із гарантіями безпеки для України. Буданов окремо наголосив, що Україна юридично не визнаватиме окуповані Росією території частиною РФ.

Нагадаємо, у серпні заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що до кінця 2026 року мирної угоди з Росією не буде. За оцінкою аналітиків ГУР, на полі бою не було ознак готовності Росії припинити вогонь і перейти до повноцінних переговорів. Натомість Москва планує до кінця року завершити окупацію Донецької області.

Згодом міністр оборони Євгеній Хмара пояснив, яким має бути план завершення війни. Він наголосив, що цей план мають чітко розуміти не лише вище військове керівництво, а й командири та підрозділи на фронті.

Водночас Кремль заявив, що президент США Дональд Трамп хоче досягти прориву в питанні завершення війни в Україні до 2029 року – завершення свого нинішнього президентського терміну. 

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Теги: Кирило Буданов війна переговори дрон

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