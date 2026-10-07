Атака на Київ: спалахнула п'ятиповерхівка та приватний будинок, є поранені (оновлено)

Інформація щодо постраждалих, масштабів пожежі та руйнувань уточнюється

У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА), інформує «Главком».

На місце події терміново виїхали всі екстрені та рятувальні служби. Наразі інформація щодо постраждалих, масштабів пожежі та руйнувань уточнюється.

Також, за даними КМВА, у Солом'янському районі виникло загоряння приватного житлового будинку внаслідок падіння уламків.

«За іншою адресою, уламки впали на відкритій території. Одна людина отримала травми», – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 17:24

«У Дніпровському районі уламки впали на відкритій території», – повідомила КМВА.

У столиці триває повітряна тривога, в місті працює ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Оновлено о 17:36

«Двоє постраждалих у Соломʼянському районі. Обох поранених медики госпіталізували», – уточнив Кличко.

Оновлено о 17:43

Мер столиці додав, що у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на дах адміністративної будівлі. Часткове руйнування даху, без пожежі.

Оновлено о 18:00

За даними КМВА, кількість постраждалих зросла до шести осіб.

Оновлено о 18:32

Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів зросла до восьми осіб. Про це повідомила КМВА.

Нагадаємо, у Києві ввечері 7 жовтня утворився значний затор у напрямку Дарницького мосту.