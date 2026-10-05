Запис до лікаря та пошук медзакладів: як скористатися новим чат-ботом у Києві

Чат-бот допомагає швидко зорієнтуватися та знайти потрібну інформацію в одному місці

У столиці запрацював навігаційний чат-бот «Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва» – цифровий сервіс, створений за ініціативи Департаменту охорони здоров’я КМДА. Він допомагає мешканцям і гостям міста швидко знаходити інформацію про комунальні лікарні, чергові заклади та доступні медичні програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

За допомогою сервісу користувачі можуть дізнатися:

куди звернутися за необхідною медичною допомогою;

як записатися на консультацію чи обстеження;

які заклади чергують в ургентному режимі;

про міські медичні програми та доступні сервіси.

«Наше завдання – зробити так, щоб людині не доводилося шукати необхідні контакти, адреси чи алгоритм дій на різних ресурсах. Чат-бот допомагає швидко зорієнтуватися та знайти потрібну інформацію в одному місці», – зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

У чат-боті доступна інформація про:

планові консультації та онлайн-запис до лікарів;

діагностичні обстеження;

ургентні чергування закладів охорони здоров’я;

лікарні, консультативно-діагностичні центри та інші комунальні медичні заклади за районами столиці;

міські цільові програми у сфері охорони здоров’я;

медичну допомогу військовослужбовцям, ветеранам і членам їхніх родин;

сервіси з ментального здоров’я та психологічної підтримки;

іншу актуальну довідкову інформацію про медичні сервіси Києва.

Паралельно із запуском чат-бота Департамент охорони здоров’я КМДА спільно із лікарнями впорядкував, актуалізував та уніфікував посилання на електронний запис до фахівців.

Скористатися сервісом можна в Telegram за посиланням.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня у Києві запрацює нова Медична інформаційна служба. Тут можна буде дізнатися про роботу міських лікарень, доступні медичні послуги, зокрема безоплатні, а також залишити пропозицію, подяку чи скаргу.

До слова, станом на 1 вересня 2026 року в Україні підтверджено пошкодження або знищення 2 687 об’єктів, що входять до складу 854 закладів охорони здоров’я. За даними структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних військових адміністрацій та Київської міської військової адміністрації, повністю зруйнованими є 340 об’єктів у складі 127 закладів охорони здоров’я.