Власниця квартири на Пушкінській спотворює фасад історичного будинку
Столична влада зобов'язала киянку припинити утеплення фасаду будинку
Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації направив припис із вимогою припинити виконання робіт та укласти охоронний договір власниці квартири № 11 на вул. Пушкінська, 23-А, яка є замовником робіт із утеплення фасаду в межах квартири.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Цей будинок, в якому у 1944-1962 роках жив композитор Вериківський, занесений до переліку пам’яток історії місцевого значення. Пам’ятка розташована в межах Центрального історичного ареалу Києва, в зоні регулювання забудови першої категорії, на території пам’ятки містобудування місцевого значення «вулиця Хрещатик, початок ХVІІІ ст. – 50-60-ті рр. ХХ ст.».
Під час візуального огляду встановлено, що на окремих відрізках фасадної стіни будинку здійснено роботи з нанесення тинькування, а на рівні четвертого поверху, в межах приміщень квартири № 11, монтують елементи утеплення.
Згідно з Законом «Про охорону культурної спадщини», використання пам’ятки повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження матеріальної автентичності пам’ятки, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.
Забороняється змінювати призначення пам’ятки, її частин та елементів, робити написи чи позначки – на ній, її території та охоронній зоні – без відповідного дозволу. До Департаменту охорони культурної спадщини не надходила науково-проєктна документація. Дозвіл на виконання будь-яких робіт за вказаною адресою Департамент не надавав. Охоронний договір власником не укладено.
Із метою захисту та збереження пам’ятки Департамент вимагає:
- із дня отримання цього припису припинити виконання будь-яких робіт;
- у десятиденний строк із дня отримання цього припису надати до Департаменту на розгляд у встановленому порядку науково-проєктну документацію на проведення робіт на вказаному об’єкті культурної спадщини;
- у десятиденний строк із дня отримання цього припису укласти охоронний договір на частину об’єкта культурної спадщини – кв. № 11.
Окрім того, Департамент звернувся до Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві з проханням внести відповідні відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань і почати досудове розслідування за наведеними фактами та/або проінформувати Департамент про вже проведені заходи відповідного реагування.
«Вкотре наголошуємо на необхідності прийняття і закликаємо парламент врешті прийняти у другому читанні законопроєкт № 0895, який дозволить вирішити питання із такими власниками як квартир, так і будівель-пам’яток. Знову закликаємо громадян відповідально ставитися до пам’яткоохоронного законодавства! Всі хочуть жити в гарному місті, із парками, доглянутими будинками, всі наводять приклад величних історичних будинків за межами України і обурюються занедбаними або спотвореними кондиціонерами і «цар-балконами» наших історичних споруд. При цьому роблять те, що ця пані на Пушкінській. Комфорт і краса не повинна закінчуватись для нас межами наших квартир, ставтеся з повагою до публічного простору, до нашого з вами історичного надбання, до інших мешканців міста, які опікуються і переживають за нашу історичну і культурну спадщину. Принагідно дякуємо всім небайдужим громадянам, які продовжують опікуватися пам’ятками та допомагають Департаменту оперативно реагувати на порушення», – наголосили в Департаменті охорони культурної спадщини.