Порятунок садиби Мурашка: в аварійному будинку без води і світла залишились мешканці

Розпочато заходи щодо порятунку комплексу споруд садиби Мурашка

У будівлях на вул. Малій Житомирській, 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б (комплекс споруд садиби Мурашка) столична влада перекрила газо- та водопостачання. Як повідомили у столичному Департаменті культури, це першочергові заходи щодо порятунку будівель. Чиновники вважають, що першочергове завдання в ситуації щодо садиби Мурашка – це врятувати будівлі та не допустити людських жертв через їх аварійний стан.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як повідомили у Департаменті культури, наразі тривають переговори із зареєстрованими у будинку № 12-А мешканцями щодо термінового їх виселення. Адже згідно з висновками експертів будівлі знаходяться у 4-й категорії аварійності (найвищій) і потребують термінових ремонтно-відновлювальних та протиаварійних заходів. Раніше зазначеним особам було запропоновано низку якісних варіантів житла, від яких вони відмовились. Зокрема, останній варіант – у новобудові Голосіївського району міста площею у 65 кв. м. Наразі столична влада робить все можливе, аби родина, яка мешкає в аварійному будинку, отримала відповідне житло, додали у Департаменті.

Наступним кроком, за словами головного архітектора проєкту реставрації садиби Мурашка Юрія Лосицького, будуть проведені першочергові протиаварійні роботи. Насамперед – це укріплення конструкцій задля збереження будівель.

«Проєкт реставрації пам’яток задля їх збереження пройшов експертизу ще у 2016 році. Адже, як відомо, садиба Мурашка є пам’яткою історії та архітектури місцевого (будівлі №№ 12-А та 12-Б) і національного значення (будівлі №№ 14-А та 14-Б). Про реконструкцію чи нове будівництво мова взагалі не може йти. Виключно реставрація, як це передбачено законом «Про охорону культурної спадщини» і проєктом. У разі, якщо буде якесь відхилення від проєкту, Департамент охорони культурної спадщини вживатиме відповідних заходів у межах повноважень: припис, накладання фінансових санкцій за порушення пам’яткоохоронного законодавства тощо. Пам’ятка має бути збережена», – наголосив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

У Департаменті культури зазначили, що після завершення реставрації об’єкти садиби Мурашка будуть використовуватись для розміщення закладів культури комунальної власності.

Раніше повідомлялося, що столична влада прийняла рішення вжити термінових заходів щодо порятунку будівель садиби Мурашка та звільнення її території від тих, хто є загрозою для мешканців сусідніх будинків.