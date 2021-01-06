Сухо і тепло до +13: прогноз погоди в Україні на середу

У столиці сьогодні опади не очікуються, температура повітря становитиме від +4 до +6

У середу, 6 січня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, лише у Закарпатській області можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході України і в центральних областях температура повітря становитиме вдень від +4 до +7 градусів, а вночі від -2 до +3 градусів. У північних і східних областях температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів вдень і від -1 до -4 градусів вночі. У південних областях вдень температура повітря коливатиметься від +8 до +13 градусів, а вночі - від 0 до +4 градусів.

У столиці сьогодні опадів не очікується. Температура повітря становитиме вдень від +4 до +6 градусів, а вночі - від 0 до +2 градусів.

До слова, на Закарпатті розцвіла сакура (фото).