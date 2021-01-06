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    Події в Україні

    Сухо і тепло до +13: прогноз погоди в Україні на середу

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    <p>У південних областях вдень температура повітря коливатиметься від +8 до +13 градусів</p> - Сухо і тепло до +13: прогноз погоди в Україні на середу

    У південних областях вдень температура повітря коливатиметься від +8 до +13 градусів

    У столиці сьогодні опади не очікуються, температура повітря становитиме від +4 до +6

    У середу, 6 січня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, лише у Закарпатській області можливі короткочасні дощі.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, на заході України і в центральних областях температура повітря становитиме вдень від +4 до +7 градусів, а вночі від -2 до +3 градусів. У північних і східних областях температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів вдень і від -1 до -4 градусів вночі. У південних областях вдень температура повітря коливатиметься від +8 до +13 градусів, а вночі - від 0 до +4 градусів. 

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    У столиці сьогодні опадів не очікується. Температура повітря становитиме вдень від +4 до +6 градусів, а вночі - від 0 до +2 градусів. 

    До слова, на Закарпатті розцвіла сакура (фото).

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна повітря
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