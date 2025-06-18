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Рятувальна операція в Солом’янському районі Києва тривала 39 год (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Рятувальна операція в Солом’янському районі Києва тривала 39 год (відео)
Станом на зараз продовжується розбір конструкцій
фото: ДСНС

Під завалами будинку в Солом’янському районі столиці загинули 23 людини

Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

Станом на зараз продовжується розбір конструкцій.

«На жаль, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Клименко розповів, що рятувальна операція розпочалася одразу після прибуття екстрених служб на місце після повідомлення про удар. До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більше 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, задіювали безпілотники, пошукових собак.

Рятувальники врятували з-під завалів двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів. Вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна.

Нагадаємо, окупанти здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Російські терористи вночі зруйнували цілий під'їзд багатоповерхівки у Києві. 

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Теги: окупанти Київ війна ракета

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