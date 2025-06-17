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Після нічної атаки у Києві знеструмлено понад 1 тис. осель

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Після нічної атаки у Києві знеструмлено понад 1 тис. осель
Бригади енергетиків працюють у посиленому режимі
фото: ДТЕК

Енергетики розпочали роботи з відновлення електромереж після отримання дозволів від ДСНС та поліції

Після нічної атаки російських окупантів на столицю 1148 осель киян залишилися без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на енергетичну компанію ДТЕК.

Зазначається, що енергетики ДТЕК розпочали роботи з відновлення електромереж негайно після отримання дозволів від Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та поліції.

«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну родину», – зазначають у компанії, подякувавши жителям столиці за розуміння та підтримку в цей складний час.

Наразі бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів та відновити стабільне електропостачання для всіх постраждалих домогосподарств.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

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Теги: Київ обстріл ракетна атака ДТЕК

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