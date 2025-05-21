Киянин Олександр Фареник здобув дві золоті медалі на чемпіонаті світу з кунг-фу

У 2024-му Фапеник уже став триразовим чемпіоном світу серед юніорів та кадетів

Олександр Фареник займається кунг-фу з дитинства

16-річний киянин Олександр Фареник з Дарницького району став дворазовим золотим призером чемпіонату світу з кунг-фу, що проходив з 16 по 18 травня 2025 року. Він здобув перемоги у категоріях туйшоу (динаміка і статика). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дарниця Livе.

фото: Дарниця Live/Telegram

Зазначається, що це не перші значні досягнення Олександра: у 2024 році він уже був триразовим чемпіоном світу серед юніорів та кадетів, а також багаторазовим переможцем всеукраїнських змагань.

фото: Дарниця Live/Telegram

Олександр займається кунг-фу з дитинства, а саньда – понад вісім років, присвячуючи весь свій час цьому виду спорту. Його мета – прославляти українських спортсменів на світовій арені та бути прикладом того, що наполеглива щоденна праця дозволяє досягати найвищих вершин у спорті.

Нагадаємо, 21 травня відбулися півфінальні матчі розіграшу Кубка України серед жіночих команд сезону-2024/2025. За підсумками півфіналів до вирішального матчу турніру дісталися «Ворскла» та «Металіст 1925».