«Укрзалізниця» додала вагони на популярному літньому напрямку

На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ

«Укрзалізниця» заявила, що фіксує підвищений попит на напрямку Київ – Львів – Київ і призначає причіпні вагони у складі транзитних поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу перевізника.

Мова йде про:

поїзд №79/80 «Січеслав» Дніпро – Львів: відправлення з Києва – 06:08, прибуття до Львова – 13:01; зворотно зі Львова – 14:50, прибуття до Києва – 21:49;

поїзд №749/750 Київ – Чоп: відправлення з Києва – 13:19, прибуття до Львова – 19:43; зі Львова – 10:19, прибуття до Києва – 16:41.

«На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе. Усі вагони з кондиціонуванням повітря. Зазначимо, що купейні вагони будуть в сидячому режимі, тобто спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачено», – йдеться в повідомленні.

При купівлі квитка в купейні вагони сидячого формату варто звернути увагу, що непарні місця – біля вікна, парні – біля дверей купе.

Квитки вже у продажу.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) шість нових плацкартних вагонів. Кожен вагон має 58 місць. Нові вагони зберігають знайому конфігурацію місць, але отримали низку важливих оновлень.