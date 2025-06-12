Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» додала вагони на популярному літньому напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» додала вагони на популярному літньому напрямку
фото з відкритих джерел

На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ

«Укрзалізниця» заявила, що фіксує підвищений попит на напрямку КиївЛьвів – Київ і призначає причіпні вагони у складі транзитних поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу перевізника.

Мова йде про:

  • поїзд №79/80 «Січеслав» Дніпро – Львів: відправлення з Києва – 06:08, прибуття до Львова – 13:01; зворотно зі Львова – 14:50, прибуття до Києва – 21:49;
  • поїзд №749/750 Київ – Чоп: відправлення з Києва – 13:19, прибуття до Львова – 19:43; зі Львова – 10:19, прибуття до Києва – 16:41.

«На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе. Усі вагони з кондиціонуванням повітря. Зазначимо, що купейні вагони будуть в сидячому режимі, тобто спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачено», – йдеться в повідомленні.

При купівлі квитка в купейні вагони сидячого формату варто звернути увагу, що непарні місця – біля вікна, парні – біля дверей купе. 

Квитки вже у продажу.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) шість нових плацкартних вагонів. Кожен вагон має 58 місць. Нові вагони зберігають знайому конфігурацію місць, але отримали низку важливих оновлень.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг Дніпро Львів Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
«Укрзалізниця» втратить прибуток, а Україна – дороги: EBA закликала не підвищувати тарифи на контейнерні перевезення
6 червня, 13:00
Вантажовідправники розкритикували Укрзалізницю за ціноутворення, зриви доставок та відсутність рухомого складу – опитування
Вантажовідправники розкритикували Укрзалізницю за ціноутворення, зриви доставок та відсутність рухомого складу – опитування
4 червня, 12:53
«Укрзалізниця» призначає додатковий потяг на популярний маршрут з Києва
«Укрзалізниця» призначає додатковий потяг на популярний маршрут з Києва
29 травня, 06:58
Залізнична інфраструктура постраждала від російської атаки
Уночі Росія атакувала залізницю у трьох областях (фото)
28 травня, 08:35
«Укрзалізниця» є лідером серед роботодавців, оскільки має 178 616 працівників
Які компанії дають найбільше робочих місць в Україні: рейтинг
26 травня, 09:08
Росія не вперше атакує залізничну інфраструктуру
На Буковині окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру
23 травня, 08:20
Укрзалізниця продовжить втрачати обсяги вантажів, якщо підвищить тарифи – ЗМІ
Укрзалізниця продовжить втрачати обсяги вантажів, якщо підвищить тарифи – ЗМІ
21 травня, 12:10
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Глава «Укрметалургпрому»: наглядова рада «Укрзалізниці» продукує мільярдні збитки
14 травня, 11:22
Наразі в «Укрзалізниці» працює 178 616 працівників, однак за рік компанія втратила понад 9 тис. працівників – штат скоротився майже на 5%
Названо десятку найбільших роботодавців в Україні
12 травня, 10:00

Суспільство

Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Козачука
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Козачука
Програму «Ветеранський спорт» розширено: де можна використати допомогу
Програму «Ветеранський спорт» розширено: де можна використати допомогу
«Укрзалізниця» додала вагони на популярному літньому напрямку
«Укрзалізниця» додала вагони на популярному літньому напрямку
У Львові правоохоронці проведуть посилену перевірку громадян та авто
У Львові правоохоронці проведуть посилену перевірку громадян та авто
Водіям приготуватись до нових тарифів з 1 липня? Заява поліції
Водіям приготуватись до нових тарифів з 1 липня? Заява поліції
Росія просто бреше Трампу – Зеленський
Росія просто бреше Трампу – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
14K
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
13K
Сенатори-республіканці дорікають Гегсету за Україну
13K
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху
9750
На Хмельниччині СБУ викрила диверсантів, які підірвали залізничну колію під час руху потяга

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua