Митники зупинили вивезення до Чехії рарітетної кінокамери (фото)

Вилучена камера не просто раритет – вона має значну культурну та історичну цінність

Камери «Конвас» використовувалися на радянських космічних кораблях «Восток» та у роботі українських кіностудій

Під час митного контролю одного з міжнародних поштових відправлень, що прямувало з України до Чехії, столичні митники виявили справжню раритетну знахідку – кінознімальний апарат «Конвас-автомат 1КСР» 1957 року випуску. Це легендарна ручна камера, яку фахівці називають прототипом сучасних екшн-камер на кшталт GoPro. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську митницю.

Як з’ясували експерти Державного політехнічного музею імені Бориса Патона при КПІ ім. Ігоря Сікорського, камера не просто раритет – вона має значну культурну та історичну цінність.

Камеру «Конвас» фахівці називають прототипом сучасних екшн-камер на кшталт GoPro фото: Київська митниця/Facebook

Зазначається, що цей тип камер використовували на радянських космічних кораблях «Восток», а також активно застосовували у роботі українських кіностудій – «Укртелефільм», «Укркінохроніка», кіностудія ім. О. Довженка та інші. За допомогою цих камер можна було знімати кіно не статичними планами, панорамами чи проїздами на крані чи візку, а у русі з рук, з авто, човна, літака, що було ідеально для документалістики та хроніки,

«Конвас» відкрив нові горизонти для радянського і українського кінематографа в середині ХХ століття фото: Київська митниця/Facebook

Знахідка може поповнити музейний фонд України фото: Київська митниця/Facebook

«Конвас» відкрив нові горизонти для радянського і українського кінематографа в середині ХХ століття. За словами фахівців, подібні камери досі можуть використовуватися.

Відповідно до українського законодавства, для вивезення культурних цінностей за кордон необхідне спеціальне свідоцтво фото: Київська митниця/Facebook

Відповідно до українського законодавства, для вивезення культурних цінностей за кордон необхідне спеціальне свідоцтво. У цьому випадку такого документу не було – камеру вилучено.

Знахідка може поповнити музейний фонд України і зайняти почесне місце серед технічних експонатів, що зберігають історію нашого кіно.

Нагадаємо, на Вінниччині молдованка хотіла перевезти через кордон старовинну картину. Однак митники зупинили спробу незаконного переміщення твору мистецтва. Громадянка Молдови намагалася перемістити через митний кордон України старовинну картину в рамі та раму для картини без належного декларування. ​​За ознаками ці предмети можуть мати культурну та історичну цінність, тому потребують обов’язкового декларування та наявності відповідних дозволів.

Раніше київські митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон. За словами митників, відправники задекларували зразки бурштину як сувеніри, проте експертиза підтвердила: це дорогоцінне каміння органогенного утворення – необроблений бурштин різновиду сукциніт.

Також у ніч на 22 березня в пункті пропуску «Шегині-Медика» під час огляду автобуса сполученням «Хеб – Київ» працівники митниці виявили незадекларований підакцизний товар. Цікаво, що в кожній коробці, де містилася рідина для куріння, була записка російською мовою: «Святой Николай Угодник помоги».