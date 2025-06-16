«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг на вихідні

Між Києвом та Львовом курсуватиме додатковий потяг з сидячими місцями

На найближчі вихідні, 21 та 22 червня, «Укрзалізниця» призначає додатковий швидкий поїзд №292/291 Львів – Київ – Львів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр перевізника.

Поїзд №291 Київ – Львів відправлятиметься о 09:14, а прибутиме о 17:04.

Поїзд №292 Львів – Київ відправлятиметься о 13:15, а прибуватиме о 20:37.

«У складі поїзда – купейні вагони з кондиціонуванням повітря, однак у сидячому форматі», – йдеться в повідомленні.

Непарні місця будуть розташовані біля вікна, а парні – біля дверей купе.

Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті та в касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» фіксує підвищений попит на напрямку Київ – Львів – Київ і призначає причіпні вагони у складі транзитних поїздів. На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе. Усі вагони з кондиціонуванням повітря. Зазначимо, що купейні вагони будуть в сидячому режимі, тобто спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачено.

До слова, «Укрзалізниця» отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) шість нових плацкартних вагонів. Кожен вагон має 58 місць. Нові вагони зберігають знайому конфігурацію місць, але отримали низку важливих оновлень.