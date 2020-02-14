Розбірки у націоналістів: помічник депутата Київради стріляв у колишнього «свободівця» (фото, відео)



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Колишній «свободівець» Олександр Чорнопищук отримав поранення Фото: Володимир Тищенко, Facebook

Помічника депутата Київради від «Свободи» звинувачують у тому, що він стріляв по колишньому однопартійцю

У четвер, 13 лютого, ввечері у Києві із травматичного пістолета був поранений колишній «свободівець» Олександр Чорнопищук, який був помічником депутата Київради Святослава Кутняка.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Володимир Тищенко.

«…В мого друга - Олександра Чорнопищука - стріляли. Георгій Баріленко - керівник київського осередку припартійної до «Свободи» організації «Сокіл», офіційний помічник депутата Київради фракції «Свобода» Володимира Назаренка - перестрів його біля спортзалу й тричі вистрілив в нього з травмату (зокрема в голову)», - написав Тищенко.

За його словами, це продовження історії з сутичками, що сталися 3 лютого під час засідання постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства. Тоді депутат від ВО «Свобода» Володимир Назаренко почав вимагати від депутата Святослава Кутняка покинути засідання цієї комісії.

Як відомо, Олександр Чорнопищук і депутат Київради Святослав Кутняк вийшли зі «Свободи» 5 листопада 2019 року.

Тищенко повідомив, що наразі поліція нібито розшукує Баріленка, який одразу після стрілянини втік.

Як повідомлялося, 24 січня на засіданні постійної комісії з питань місцевого самоврядування глава фракції ВО «Свобода» в Київраді Юрій Сиротюк звернувся до комісії з проханням виключити Святослава Кутняка зі складу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, а також Прохора Антоненка з постійної комісії з питань транспорту.

29 січня на засіданні комісії з питань місцевого самоврядування депутати проголосували за виключення Кутняка зі складу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, а також за виключення Прохора Антоненка з постійної комісії з питань транспорту.

3 лютого під час засідання постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства сталися сутички. Депутат від ВО «Свобода» Володимир Назаренко почав вимагати від депутата Святослава Кутняка покинути засідання цієї комісії. Він мотивував свою вимогу тим, що Кутняк раніше вийшов з лав «Свободи» і був виключений зі складу цієї комісії 29 січня 2020 року. В ході конфлікту був серйозно пошкоджений мікрофон, за яким сидів депутат Кутняк.