Суд дав вісім років тюрми киянину, який лопатою до смерті побив дружину



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Чоловік наніс жінці не менше 11 ударів лопатою

Оболонським районним судом Києва до 8 років позбавлення волі засуджено 49-річного киянина, який у ході конфлікту заподіяв дружині тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило її смерть.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Інцидент стався у серпні минулого року в одній із квартир по проспекту Мінському в Оболонському районі столиці.

Обвинувачений у ході раптово виниклої сварки зі своєю дружиною лопатою наніс потерпілій не менше 11 ударів в область голови, тулуба, живота, верхніх та нижніх кінцівок. Після скоєного чоловік залишив дружину у безпорадному стані, а на ранок виявив мертвою.

Оболонським районним судом Києва зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого) та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Як повідомлялося, Голосіївський районний суд Києва вдруге почав розглядати справу жінки, яка на 11 днів залишила в квартирі двох своїх дітей - однорічного сина, який від голоду помер, та дворічну доньку.

29 серпня 2019 року Голосіївський районний суд Києва визнав обвинувачену винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці) та засудив до 8 років позбавлення волі.

Оскільки прокуратура наполягала на призначенні жінці довічного позбавлення волі за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини), вказаний вирок був оскаржений в апеляційній інстанції.

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Києва, скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.