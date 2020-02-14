У Києві викрито шахраїв, які за $150 тис. продавали посади у владі (фото)



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За місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили печатки та штампи різних органів державної влади Фото: Нацполіція

Під час слідчих дій у фігурантів вилучено боєприпаси та ртуть

Співробітники Головного слідчого управлінням Нацполіції спільно з прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Офісу генерального прокурора та Службою безпеки України викрили та задокументували злочинну діяльність групи шахраїв.

Наразі слідчі Нацполіції завершують розслідування кримінального провадження, де фігурують чотири особи. Їм інкримінують вчинення злочину проти власності, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Поліцейські встановили, що зловмисники обіцяли допомогу громадянам у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів державної влади. Свої «послуги» шахраї оцінювали у суму від 50 до 150 тисяч доларів США.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили печатки та штампи різних органів державної влади та суб’єктів підприємницької діяльності, документи, чорнові записи, а також копії матеріалів різних кримінальних проваджень.

Крім того, правоохоронці виявили два предмети, імовірно, гранати Ф-1, електродетонатори, балон і шприци з речовиною, схожою на ртуть.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких причетним особам буде повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.