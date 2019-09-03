Годунок каже, що не бив активіста, а просто «дав ляпаса»



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Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок

За словами Годунка, це не перший випадок, коли його провокує Петрівскіс

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок заявив, що він не побив активіста, а просто дав ляпаса.

«Якщо ви подивитеся відео, то побачите, що не було ніякого побиття», - сказав Годунок, якого цитують Українські Новини.

Годунок повідомив, що постраждалий - Ігор Петрівскіс, і назвав його «сепаратистом».

«Це типовий сепаратист. Вже за те, що дав ляпаса «сепару», відкривають справу і, навіть не розібравшись, призначають винного», - сказав чиновник.

Годунок додав, що це не перший випадок, коли його провокує Петрівскіс.

За його словами, громада Борисполя неодноразово зверталася до нього щодо дій цього активіста.

Раніше в поліції повідомили, що секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок напав на громадського активіста в будівлі міськради. Про напад, який стався 29 серпня, поліції стало відомо із соціальних мереж.

За даним фактом слідчими було відкрите кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Згодом поліція перекваліфікувала кримінальне провадження за фактом нападу Годунка на активіста у приміщенні мерії.

Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області президент Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка.

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента.