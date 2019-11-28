Прокуратура направила до суду справу бориспільського «розбійника» Годунка



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Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок побився з громадським активістом у будівлі мерії міста

Скандально відомий Ярослав Годунок обвинувачується в хуліганстві

Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні про обвинувачення секретаря Бориспільської міської ради у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство)», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, посадовець 29 серпня поточного року у приміщенні Бориспільської міської ради Київської області «без будь-якого пояснення наніс потерпілому тілесні ушкодження, виражаючись при цьому нецензурною лайкою у присутності інших осіб».

На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду.

Раніше в поліції повідомили, що секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок напав на громадського активіста в будівлі міськради. Про напад, який стався 29 серпня, поліції стало відомо із соціальних мереж.

За даним фактом слідчими було відкрите кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Згодом поліція перекваліфікувала кримінальне провадження за фактом нападу Годунка на активіста у приміщенні мерії.

Годунок заявив, що він не побив активіста, а просто дав ляпаса. Він також повідомив, що Ігор Петрівскіс є «сепаратистом».

Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі із активом Київської області президент Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка.

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента.