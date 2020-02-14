Екологічне лихо: в озері на столичній Оболоні виявлено нафтопродукти (відео)



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Озеро Лугове забруднене нафтопродуктами Фото: скріншот відео

Забруднення озера зафіксували ще у серпні минулого року

В озері Лугове на столичній Оболоні виявили нафтопродукти і мазут. Очерет чорний біля води, бруд по всій водоймі. Колектор розташований під водою. Це канал, що з'єднує Лугове з іншим озером. Далі каскадом озер усе іде у Дніпро.

Забруднення озера зафіксували ще у серпні минулого року. «Перевищення було по фенолах і нафтопродуктах у два-три рази. Наявний мазут - це активно помітно. Однозначно це паливно-мастильні матеріали», - каже Мар'яна Гандзула, керівниця служби екологічного нагляду.

У комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» є сорбент, що може очистити воду. Але тепер чекають погоди. «У нас є сорбент, але він працює за температури 10 градусів тепла. Було ухвалене рішення очікувати потепління, коли вода досягне температури +10», - повідомив Дмитро Піхало, командир Київської служби порятунку.

Активісти пройшли весь шлях зливового колектора, аби дізнатися, хто зливає. Працівники заводу неподалік усе спростовують: «У нас є свої очисні споруди».

На території заводу заходять і вагони. Тож активісти припускають, що там може бути їхня ремонтна база. Сам офіс залізниці розташований з іншого боку озера. Там зізнаються, що перевозять паливо у вагонах. Їх не ремонтують і не миють. Озеро не чіпають. «У нас є внутрішня господарська каналізація, яка спадає не в озеро, а в міську каналізацію», - каже Максим Боєв.

На одній зі СТО, що найближча до місця зливу, показують: відпрацьоване мастило з машин зливають не в озеро, а у діжки і продають. Утім, на території біля води десятки СТО і автомийок, а за ними тисячі гаражів.

За фактом зливу вже відкрили кримінальне провадження. Також призначили екологічну експертизу, яка вирішить розмір шкоди, завданої місту.

Джерело: ТСН