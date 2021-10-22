Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на околиці Києва (відео)
Вогнем було охоплено площу близько 10 тис. кв. м
Столичні рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла на відкритій місцевості на вул. Крайній у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Пожежа виникла близько 10:29. На відкритій місцевості горіли трав’яний настил та дерева.
Пожежа було ліквідовано о 13:22 на площі 10 тис. кв. м.
Враховуючи, що в даній місцевості відсутні джерела протипожежного водопостачання, рятувальниками було організовано постійний підвіз води.
На місці події працювали три основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Раніше у соцмережах повідомили, що на вулиці Крайній у Деснянському районі Києва сталося загорання лісу.
Об 11:09 пожежу було локалізовано на площі близько 5 тис. кв. м.