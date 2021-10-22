Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на околиці Києва (відео)

Вогнем було охоплено площу близько 10 тис. кв. м

Столичні рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла на відкритій місцевості на вул. Крайній у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Пожежа виникла близько 10:29. На відкритій місцевості горіли трав’яний настил та дерева.

Пожежа було ліквідовано о 13:22 на площі 10 тис. кв. м.

Враховуючи, що в даній місцевості відсутні джерела протипожежного водопостачання, рятувальниками було організовано постійний підвіз води.

На місці події працювали три основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше у соцмережах повідомили, що на вулиці Крайній у Деснянському районі Києва сталося загорання лісу.





Об 11:09 пожежу було локалізовано на площі близько 5 тис. кв. м.