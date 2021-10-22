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    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на околиці Києва (відео)

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    На місці пожежі працювали 15 вогнеборців - Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на околиці Києва (відео)
    На місці пожежі працювали 15 вогнеборців
    Фото: скріншот із відео

    Вогнем було охоплено площу близько 10 тис. кв. м

    Столичні рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла на відкритій місцевості на вул. Крайній у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Пожежа виникла близько 10:29. На відкритій місцевості горіли трав’яний настил та дерева.

    Пожежа було ліквідовано о 13:22 на площі 10 тис. кв. м.

    Враховуючи, що в даній місцевості відсутні джерела протипожежного водопостачання, рятувальниками було організовано постійний підвіз води.

    На місці події працювали три основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Раніше у соцмережах повідомили, що на вулиці Крайній у Деснянському районі Києва сталося загорання лісу.


    Об 11:09 пожежу було локалізовано на площі близько 5 тис. кв. м.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники ліс
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    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на околиці Києва (відео)