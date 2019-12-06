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    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі в Києві (фото)

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    Пожежу у металевому ангарі ліквідовано - Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі в Києві (фото)
    Пожежу у металевому ангарі ліквідовано
    Фото: ДСНС

    Пожежею було охоплено площу 500 кв. м

    Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу в ангарі на території однієї із фабрик столиці по просп. Перемоги, 123.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 12:32 вогнеборці локалізували пожежу та о 13:03 - ліквідували на площі 500 кв. м.

    Як повідомлялося, займання виникло в одноповерховому металевому ангарі із загрозою розповсюдження полум`я на поруч розташовану офісну будівлю, з якої бійці вивели на безпечну відстань 40 осіб.

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    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі в Києві (фото)
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі в Києві (фото)
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі в Києві (фото)
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі в Києві (фото)
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі в Києві (фото)
    Фото: ДСНС

    На місці події було залучено 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 32 чоловіки особового складу.

    Жертв та постраждалих немає.

    Нагадаємо, раніше стало відомо про пожежу на складі на проспекті Перемоги, 123.  Чорний стовп диму видно за кілька кілометрів від місця займання.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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