Рятувальники пішли рейдом по київських кладовищах (фото)

Перед поминальними днями рятувальники провели профілактичний рейд на кладовищі

Оскільки наближається Великдень, після якого розпочнуться поминальні дні, багато киян уже розпочали прибирання біля місць поховань своїх померлих родичів чи друзів. Тому 28 квітня рятувальники Оболонського району провели профілактичний рейд на кладовищі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Рятувальники розповіли відвідувачам кладовища про правила пожежної безпеки й наголосили на забороні спалювання сухої трави та сміття.

Також рятувальники поспілкувалися з робітниками, які доглядають за кладовищем, і попросили у цей період особливо пильнувати, адже залишені запалені свічки та лампади можуть привести до великого лиха.

У ДСНС зазначили, що з настанням весняно-літнього періоду збільшується й кількість пожеж в екосистемах, причинами яких найчастіше є кинутий недопалок чи спалювання сухостою й сміття. За статистикою, з початку 2021 року в екосистемах Києва уже виникло 95 пожеж на загальній площі 8,503 га.

«Шановні мешканці та гості столиці! Головне управління ДСНС України звертається до вас із проханням дотримуватися правил пожежної безпеки й бути обережними та відповідальними, адже пожежу легше попередити, ніж загасити!» – закликали рятувальники.

Як повідомлялося, напередодні Великодня столичні рятувальники перевіряють дотримання протипожежних правил в храмах і церквах.