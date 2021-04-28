Перед Великоднем столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах (фото)

Рятувальники поспілкувались зі священнослужителями та нагадали їм основні правил пожежної безпеки

Рятувальники проводять профілактичну роботу у релігійних закладах

Напередодні Великодня столичні рятувальники перевіряють дотримання протипожежних правил в храмах і церквах, оскільки, попри карантин, є велика ймовірність, що сюди прийдуть тисячі прихожан і тому дуже важливо забезпечити їх безпеку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Столичні рятувальники проводять профілактичну роботу у релігійних закладах.

27 квітня рятувальники Голосіївського, Деснянського, Дарницького та Дніпровського районів поспілкувались із священнослужителями та нагадали їм основні правил пожежної безпеки. Фахівці Служби порятунку зауважили на необхідності тримати евакуаційні виходи відчиненими та в наявності вогнегасники. Не забули і вручити інформаційні листівки, з основними правилами пожежної безпеки під час святкування релігійних свят.

«Шановні громадяни! Закликаємо вас бути вкрай обережними при використанні відкритого вогню та не забувати про правила безпеки й поведінки у місцях з масовим перебуванням людей. Під час освячення паски необхідно подбати про те, щоб запалена свічка не торкалась поліетилену або кошика. Відвідуючи храм, проявляйте пильність та обережність аби уникнути пожежі та травмування людей», – закликали рятувальники.

Нагадаємо, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.

Як повідомлялося, влада Києва встановила особливі вимоги, за якими в столиці проводитимуться релігійні заходи на Великдень і у Вербну неділю. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

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