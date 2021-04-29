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    У Києві під час руху загорівся мікроавтобус (фото)

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    На місці пожежі працюють вогнеборці - У Києві під час руху загорівся мікроавтобус (фото)
    На місці пожежі працюють вогнеборці
    Фото: скріншот з відео

    Через загорання автомобіля на дорозі утворився затор

    Сьогодні, 29 квітня, на вулиці Академіка Заболотного в Києві під час руху загорівся мікроавтобус. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Над ліквідацією пожежі працюють рятувальники ДСНС.

    Також на місце прибули правоохоронці.

    Через надзвичайну подію на дорозі рух транспорту ускладнено.

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    У Києві під час руху загорівся мікроавтобус (фото)
    У Києві під час руху загорівся мікроавтобус (фото)
    У Києві під час руху загорівся мікроавтобус (фото)
    У Києві під час руху загорівся мікроавтобус (фото)

    Нагадаємо, у ніч на 15 квітня сталась пожежа на просп. Героїв Сталінграда, 41 в Оболонському районі столиці: вогнем були серйозно пошкоджені три автомобілі.

    14 квітня на світанку сталася пожежа в житловому комплексі «Львівський» у Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району. У дворі будинку загорівся автомобіль BMW. За попередніми даними, це був підпал. Вогонь перекинувся на поруч припарковані автомобілі. У результаті пожежі три автомобілі згоріли вщент, ще один – отримав серйозні пошкодження.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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