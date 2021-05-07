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    Рятувальники попередили про грозу на Київщині у найближчі години

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    ДСНС попередила про грозу на Київщині у найближчі години - Рятувальники попередили про грозу на Київщині у найближчі години
    ДСНС попередила про грозу на Київщині у найближчі години
    Фото: pixabay

    Рятувальники наголошують, якщо гроза застала вас на вулиці і ви не встигли дістатися приміщення, уникайте високих дерев

    У Київській області найближчі 1-3 години розпочнеться гроза.

    Про це передає пресслужба ДСНС.

    «У найближчі 1-3 години, з утриманням до кінця доби 7 травня та вночі 8 травня, у Київській області гроза», – йдеться в повідомленні.

    Рятувальники наголошують, якщо гроза застала вас на вулиці і ви не встигли дістатися приміщення, уникайте високих дерев, металевих парканів, рекламних щитів та стін, біля яких ростуть дерева.

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    Нагадаємо, що наразі Європу накрила «холодяка». Синоптикиня повідомила, коли в Україні буде +25.

    За прогнозом синоптиків, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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    Теги: Київ ДСНС рятувальники повітря дощ
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