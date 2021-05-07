Рятувальники попередили про грозу на Київщині у найближчі години
Рятувальники наголошують, якщо гроза застала вас на вулиці і ви не встигли дістатися приміщення, уникайте високих дерев
У Київській області найближчі 1-3 години розпочнеться гроза.
Про це передає пресслужба ДСНС.
«У найближчі 1-3 години, з утриманням до кінця доби 7 травня та вночі 8 травня, у Київській області гроза», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники наголошують, якщо гроза застала вас на вулиці і ви не встигли дістатися приміщення, уникайте високих дерев, металевих парканів, рекламних щитів та стін, біля яких ростуть дерева.
Нагадаємо, що наразі Європу накрила «холодяка». Синоптикиня повідомила, коли в Україні буде +25.
За прогнозом синоптиків, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.