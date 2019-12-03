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    У Полтаві згорів склад з металопластиковими вікнами

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    Масштабна пожежа сталась на складах&nbsp;ТОВ &laquo;ПластиКом&raquo; - У Полтаві згорів склад з металопластиковими вікнами
    Масштабна пожежа сталась на складах ТОВ «ПластиКом»

    До гасіння пожежі було залучено 47 людей та 13 одиниць техніки

    Рано-вранці у Полтаві сталася масштабна пожежа на складах підприємства, яке займається виробництвом будівельних пластикових виробів. Наразі ліквідовують пожежу близько пів сотні людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «3 грудня о 5:15 у Полтаві по вулиці Сакко, 20 на території ТОВ «ПластиКом» в одноповерховій окреморозташованій металевій складській будівлі (розміром 30х50) виникла пожежа на площі близько 1 тис. 500 кв. м», - йдеться у повідомленні.

    О 7:40 пожежу, як вказано, локалізовано на площі 1 тис. 500 кв. м.

    «Жертв та постраждалих немає», - додали рятувальники.

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    У Полтаві згорів склад з металопластиковими вікнами
    У Полтаві згорів склад з металопластиковими вікнами
    У Полтаві згорів склад з металопластиковими вікнами

    До гасіння було залучено 47 людей та 13 одиниць техніки, з них від ДСНС - 42 вогнеборці та 12 одиниць техніки.

    Згідно з даними YouControl, компанія займається виробництвом будівельних пластикових виробів. Як свідчать дані з сайту компанії, йдеться про металопластикові вікна.

    пожежа Полтава ДСНС промисловість завод рятувальники
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