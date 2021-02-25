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    Самогубці облюбували Північний міст: друге за тиждень падіння в річку (фото)

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    Водолази витягли чоловіка з води на берег - Самогубці облюбували Північний міст: друге за тиждень падіння в річку (фото)
    Водолази витягли чоловіка з води на берег
    Фото: ДСНС

    Надзвичайникам вдалося врятувати чоловіка, який опинився у воді

    Сьогодні, 25 лютого, на Північному мосту громадяни помітили чоловіка, який виліз на огорожу переправи і стрибнув у річку. Свідки повідомили про це до рятувальної служби об 11:51.

    На місце події вирушило водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    По прибуттю водолази встановили, що на відстані 20 м від берега у воді знаходиться людина. За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловіка, 1975 року народження, було доставлено на берег.

    Очікуючи медиків, рятувальники надали потерпілому першу невідкладну допомогу: зняли з чоловіка мокрий одяг, дали теплу ковдру та гарячі напої.

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    Самогубці облюбували Північний міст: друге за тиждень падіння в річку (фото)
    Самогубці облюбували Північний міст: друге за тиждень падіння в річку (фото)
    Самогубці облюбували Північний міст: друге за тиждень падіння в річку (фото)

    Як повідомлялося, 21 лютого ще один чоловік стрибнув у річку з Північного мосту. Водолази обстежили 3 км берегової лінії. Після проведення пошукових робіт тіло чоловіка було знайдено на відстані 80 м від берега на поверхні води неподалік від Труханового острова.

    Теги: Київ ДСНС рятувальники самогубство річка міст чоловік
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