Самогубці облюбували Північний міст: друге за тиждень падіння в річку (фото)

Надзвичайникам вдалося врятувати чоловіка, який опинився у воді

Сьогодні, 25 лютого, на Північному мосту громадяни помітили чоловіка, який виліз на огорожу переправи і стрибнув у річку. Свідки повідомили про це до рятувальної служби об 11:51.

На місце події вирушило водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю водолази встановили, що на відстані 20 м від берега у воді знаходиться людина. За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловіка, 1975 року народження, було доставлено на берег.

Очікуючи медиків, рятувальники надали потерпілому першу невідкладну допомогу: зняли з чоловіка мокрий одяг, дали теплу ковдру та гарячі напої.

Як повідомлялося, 21 лютого ще один чоловік стрибнув у річку з Північного мосту. Водолази обстежили 3 км берегової лінії. Після проведення пошукових робіт тіло чоловіка було знайдено на відстані 80 м від берега на поверхні води неподалік від Труханового острова.