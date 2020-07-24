СБУ посилила заходи безпеки у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Координаційна група Антитерористичного центру при СБУ рекомендувала встановити підвищений «жовтий» рівень терористичних загроз у Києві та області

Заходи безпеки були посилені після захоплення заручників у Луцьку

Служба безпеки України посилила заходи безпеки у Києві після того, як 21 липня чоловік захопив заручників в автобусі у центрі Луцька. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як зазначив начальник київського міського та обласного управління спецслужби Олег Головаш, нині СБУ координує свої дії з іншими правоохоронними органами для збереження спокою та порядку як у Києві, так і в інших регіонах країни.

«Звісно, ми звертаємо особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади (ймовірно, йдеться про заклик мера Києва Віталія Кличка посилити заходи безпеки у столиці — ред.). Адже саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів», — каже Головаш.

Він зазначив, що після подій у Луцьку координаційна група Антитерористичного центру при СБУ рекомендувала встановити підвищений «жовтий» рівень терористичних загроз у Києві та області.

Правоохоронці запевняють, що посилено працюють для запобігання терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також для посилення безпеки об’єктів можливих терористичних посягань.

24 липня міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів, зокрема до поліції та Служби безпеки України, з проханням посилити заходи безпеки в столиці — «щоб кияни почувалися захищеними».

Нагадаємо, 22 липня Національна поліція посилила заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку у дев’яти областях України та Києві для своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації та запобігання терористичним проявам.

Це сталося після того, як 21 липня чоловік захопив заручників в автобусі у центрі Луцька.