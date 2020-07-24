Кличко просить правоохоронців посилити заходи безпеки в Києві



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Мер Києва не виключає, що ситуацію в столиці намагаються дестабілізувати

Мер столиці звернувся до СБУ та Нацполіції

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до правоохоронців з проханням посилити заходи безпеки у столиці. Зокрема, мер просить посилення патрулювання у Києві.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

Кличко звернувся до Служби безпеки України та Нацполіції. Він просить більш ефективне упередження можливих загроз, затримання та притягнення до відповідальності злочинців.

«Ми бачимо, що відбувається останніми днями і в країні, і в столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань, палять будинки і авто», - сказав він.

За його словами, зараз у країні та місті намагаються дестабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, напередодні 23 липня поліція не знайшла вибухівку в автомобілі Audi біля торгового центру «Метрополіс» на Оболоні. Повідомлення про мінування не підтвердилося.

Також 23 липня зранку стало відомо, що у Києві рух по вулиці Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух. Зокрема, громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру. Згодом з'ясувалося, що вибухівки в пакеті немає.

21 липня, два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку «Мінський», спеціалісти знешкодили вибухівку, один із пристроїв вибухнув. Після вибуху на «Мінській» столична поліція посилила контроль на вулицях Києва, ринках, транспортних розв’язках та станціях метрополітену.