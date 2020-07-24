На виборах мера Києва букмекери дають Смешку та Верещук однакові шанси на перемогу



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Несподіванкою став вагомий результат Ігоря Смешка, який зрівнявся в шансах з Іриною Верещук

Ймовірність перемоги Смешка і Верещук букмекери оцінили коефіцієнтом 8

За оцінками букмекерів, лідерами на виборах міського голови Києва сьогодні є Віталій Кличко, Андрій Пальчевський, Ігор Смешко та Ірина Верещук.

Причому, шанси Ігоря Смешка та Ірини Верещук однакові – коефіцієнт ставок по кожному з цих кандидатів складає 8. В той же час найвищі шанси потрапити до Київради мають партії Слуга народу, Європейська солідарність, Батьківщина, ОПЗЖ, Перемога Пальчевського, УДАР та Сила і Честь.

Такими є дані за результатами ставок в букмекерській конторі Фаворит спорт.

На виборах мера столиці букмекерська контора найкращі коефіцієнти ставок дає Віталію Кличку (1.10), Андрію Пальчевському (4), Ігорю Смешку (8) та Ірині Верещук (8). Решта кандидатів суттєво відстають від лідерів ставок. Несподіванкою став вагомий результат Ігоря Смешка, який зрівнявся в шансах з Іриною Верещук, за спиною якої стоїть найпотужніша парламентська партія.

В ставках на результат виборів до Київради гравці обирають сім партій, що мають високу вірогідність потрапити до міської ради. Зокрема, коефіцієнт партії Слуга народу набрати більше 19,5% складає 1.87, коефіцієнт УДАРу щодо набору більше 11,5% складає 1.70, коефіцієнт Опозиційної платформи - За життя на отримання більше 9,5% та коефіцієнт Батьківщини на отримання більше 6,5% складає 1.75 відповідно, коефіцієнт Перемоги Пальчевського набрати більше 6,5% складає 1.87, коефіцієнт Сили і Честі отримати більше 5,5% складає 2.

Нагадаємо, що коефіцієнт ставок – це число, на яке множиться поставлена сума, якщо гравець вгадує результат події. Чим нижчим є котування на певний результат, тим вище його вірогідність.