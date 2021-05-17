Оголошено підозру киянину, який продавав підроблені довідки про Covid-19 (фото)

Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон

Вартість фейкової довідки становила 500 грн

Правоохоронці повідомили про підозру киянину, який виготовляв та збував підроблені довідки про відсутність в осіб позитивного результату тесту на Covid-19 (ч. 1, 3 ст. 358 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, мешканець Дарницького району через соціальну мережу розповсюджував інформацію про виготовлення та збут за грошову винагороду підроблених довідок щодо тестування на Covid-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Вартість довідки становила 500 грн, які оплачувалися замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон.

У ході проведеного у січні 2021 року санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення: підроблені довідки з підробленими відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.

Згідно з висновками технічних експертиз, відтиски печаток на вилучених довідках не відповідають відтискам печатки клініки, від імені якої друкувались довідки.

Досудове розслідування триває.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчим відділом Дарницького управління поліції в Києві, Управлінням боротьби з наркозлочинністю та Департаментом кіберполіції НП України.