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    Оголошено підозру киянину, який продавав підроблені довідки про Covid-19 (фото)

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    Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон - Оголошено підозру киянину, який продавав підроблені довідки про Covid-19 (фото)
    Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон
    Фото: Київська міська прокуратура

    Вартість фейкової довідки становила 500 грн

    Правоохоронці повідомили про підозру киянину, який виготовляв та збував підроблені довідки про відсутність в осіб позитивного результату тесту на Covid-19 (ч. 1, 3 ст. 358 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами досудового розслідування, мешканець Дарницького району через соціальну мережу розповсюджував інформацію про виготовлення та збут за грошову винагороду підроблених довідок щодо тестування на Covid-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

    Вартість довідки становила 500 грн, які оплачувалися замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон.

    У ході проведеного у січні 2021 року санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення: підроблені довідки з підробленими відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.

    Згідно з висновками технічних експертиз, відтиски печаток на вилучених довідках не відповідають відтискам печатки клініки, від імені якої друкувались довідки.

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    Оголошено підозру киянину, який продавав підроблені довідки про Covid-19 (фото)
    Оголошено підозру киянину, який продавав підроблені довідки про Covid-19 (фото)
    Оголошено підозру киянину, який продавав підроблені довідки про Covid-19 (фото)

    Досудове розслідування триває.

    За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

    Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчим відділом Дарницького управління поліції в Києві, Управлінням боротьби з наркозлочинністю та Департаментом кіберполіції НП України.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал розслідування коронавірус
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    Оголошено підозру киянину, який продавав підроблені довідки про Covid-19 (фото)