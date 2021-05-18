На Рівненщині жінка ледь не сіла до в’язниці за фальшиві тести на Covid-19

Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості

Рівненський міський суд визнав винною жінку у підробці офіційних документів і призначив один рік обмеження волі, який замінив на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 12 травня.

Протягом вересня 2020 року-березня 2021 року обвинувачена виготовляла фальшиві довідки щодо проходження лабораторного дослідження з Covid-19, в яких вказувала негативний результат. У документах використовувала справжні реквізити ТОВ «Медична лабораторія» і ТОВ «Ніколаб».

Загалом за весь час жінка надрукувала близько 20 фальшивих довідок із негативним ПЛР-тестом на Covid-19.

Наприкінці квітня обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Обставинами, які пом'якшили покарання – щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину.

Суд переконався у тому, що укладення угоди сторонами є добровільним і затвердив її. Крім умовного покарання, суд поклав низку зобов’язань на обвинувачену: не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Як повідомляв «Главком», 28 квітня Яворівський районний суд Львівської області визнав винним чоловіка у підробці негативного результату ПЛР-тесту на Covid-19 і призначив 850 грн штрафу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає несправедливим розподіл вакцин від коронавірусу у світі.

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