Заховав у вишнях. На кордоні з Румунією виявили 400 ящиків контрабандних сигарет

Товар знайшли під час здійснення поглибленого огляду вантажного транспортного засобу «ДАФ»

Українські прикордонники виявили у вантажівці зі замороженими вишнями близько 400 ящиків контрабандних сигарет. Їх намагалися доправити до румунії. Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.

Зазначається, що вантажівку зупинили сьогодні вранці у пункті пропуску «Порубне», співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками Служби безпеки та митниками.

Товар знайшли під час здійснення поглибленого огляду вантажного транспортного засобу «ДАФ». За документами, водій, громадянин України, перевозив заморожені вишні. Однак в ході проведення спільного огляду серед коробок з вишнями виявлено велику кількість ящиків з тютюновими виробами», – розповіли прикордонники.

Наразі нараховано близько 400 ящиків сигарет. Вартість товару та точна кількість встановлюється.

Раніше українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину з України в ОАЕ і Катар. Як повідомили у Держприкордонслужбі, українець намагався у двох посилках відправити в Катар і ОАЕ 12 кг бурштину.