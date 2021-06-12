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    Події в Україні

    Заховав у вишнях. На кордоні з Румунією виявили 400 ящиків контрабандних сигарет

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    Вартість товару ще встановлюють - Заховав у вишнях. На кордоні з Румунією виявили 400 ящиків контрабандних сигарет
    Вартість товару ще встановлюють
    Фото: dpsu.gov.ua

    Товар знайшли під час здійснення поглибленого огляду вантажного транспортного засобу «ДАФ»

    Українські прикордонники виявили у вантажівці зі замороженими вишнями близько 400 ящиків контрабандних сигарет. Їх намагалися доправити до румунії. Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.

    Зазначається, що вантажівку зупинили сьогодні вранці у пункті пропуску «Порубне», співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками Служби безпеки та митниками.

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    Заховав у вишнях. На кордоні з Румунією виявили 400 ящиків контрабандних сигарет
    Заховав у вишнях. На кордоні з Румунією виявили 400 ящиків контрабандних сигарет
    Заховав у вишнях. На кордоні з Румунією виявили 400 ящиків контрабандних сигарет
    Фото: dpsu.gov.ua

    Товар знайшли під час здійснення поглибленого огляду вантажного транспортного засобу «ДАФ». За документами, водій, громадянин України, перевозив заморожені вишні. Однак в ході проведення спільного огляду серед коробок з вишнями виявлено велику кількість ящиків з тютюновими виробами», – розповіли прикордонники.

    Наразі нараховано близько 400 ящиків сигарет. Вартість товару та точна кількість встановлюється.

    Раніше українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину з України в ОАЕ і Катар. Як повідомили у Держприкордонслужбі, українець намагався у двох посилках відправити в Катар і ОАЕ 12 кг бурштину.

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    Теги: прикордонники контрабанда водій Катар ОАЕ
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    Заховав у вишнях. На кордоні з Румунією виявили 400 ящиків контрабандних сигарет