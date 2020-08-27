  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Двоє посадовців столичної поліції підозрюються у вимаганні «данини» з власниці бару

    • Розсилка
    Начальника територіального відділу поліції було викрито після одержання чергового траншу неправомірної вигоди&nbsp; - Двоє посадовців столичної поліції підозрюються у вимаганні «данини» з власниці бару
    Начальника територіального відділу поліції було викрито після одержання чергового траншу неправомірної вигоди 

    Поліцейські начальники вимагали від підприємця щомісячну плату у розмірі $800

    Повідомлено про підозру начальнику сектора кримінальної поліції одного з управлінь поліції в Києві за фактом одержання неправомірної вигоди.

    Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    «За даними слідства, підозрюваний, у змові з іншим посадовцем поліції - начальником територіального відділу поліції в місті Київ – одержали неправомірну вигоду від власниці кальян-бару, розташованого на території о. Труханів. Так, за щомісячну плату у сумі 800 доларів США поліцейські обіцяли не чинити перешкод її підприємницькій діяльності», - йдеться в повідомленні.

    Одного з поліцейських, а саме начальника територіального відділу поліції, було викрито після одержання чергового траншу неправомірної вигоди та 18 серпня йому повідомлено про підозру.

    За результатами подальших слідчих дій 26 серпня повідомлення про підозру вручили його спільнику - начальнику сектора кримінальної поліції, який виступав посередником.

    Викриття зловмисників проводилося прокурорами спільно територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві, за матеріалами ДВБ Нацполіції України та Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

    Раніше повідомлялося, що 18 серпня прокуратурою Києва вручено письмове повідомлення про підозру начальнику одного з територіальних відділів поліції у столиці за фактом одержання неправомірної вигоди.

    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал корупція в Україні хабар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ