Двоє посадовців столичної поліції підозрюються у вимаганні «данини» з власниці бару



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Начальника територіального відділу поліції було викрито після одержання чергового траншу неправомірної вигоди

Поліцейські начальники вимагали від підприємця щомісячну плату у розмірі $800

Повідомлено про підозру начальнику сектора кримінальної поліції одного з управлінь поліції в Києві за фактом одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«За даними слідства, підозрюваний, у змові з іншим посадовцем поліції - начальником територіального відділу поліції в місті Київ – одержали неправомірну вигоду від власниці кальян-бару, розташованого на території о. Труханів. Так, за щомісячну плату у сумі 800 доларів США поліцейські обіцяли не чинити перешкод її підприємницькій діяльності», - йдеться в повідомленні.

Одного з поліцейських, а саме начальника територіального відділу поліції, було викрито після одержання чергового траншу неправомірної вигоди та 18 серпня йому повідомлено про підозру.

За результатами подальших слідчих дій 26 серпня повідомлення про підозру вручили його спільнику - начальнику сектора кримінальної поліції, який виступав посередником.

Викриття зловмисників проводилося прокурорами спільно територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві, за матеріалами ДВБ Нацполіції України та Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Раніше повідомлялося, що 18 серпня прокуратурою Києва вручено письмове повідомлення про підозру начальнику одного з територіальних відділів поліції у столиці за фактом одержання неправомірної вигоди.