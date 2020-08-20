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    Мільйон гривень за маски для військових. СБУ затримала на хабарі посадовців Медичних сил

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    Мільйон гривень за маски для військових. СБУ затримала на хабарі посадовців Медичних сил
    Фото: СБУ

    Розмір хабара був обумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски

    Служба безпеки затримала посадовців Медичних сил ЗСУ на хабарі в 1 млн грн за постачання масок для військових.

    «Оборудку організували начальник управління Командування Медичних сил разом з офіцером медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Державної інспекції енергетичного нагляду та посередником», - йдеться у повідомленні Служби.

    За 1 млн грн зловмисники обіцяли підприємцю «забезпечити» перемогу у відкритих торгах на поставку медичних масок українським військовим. При цьому розмір хабара був обумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски.

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    Мільйон гривень за маски для військових. СБУ затримала на хабарі посадовців Медичних сил
    Мільйон гривень за маски для військових. СБУ затримала на хабарі посадовців Медичних сил
    Мільйон гривень за маски для військових. СБУ затримала на хабарі посадовців Медичних сил
    Мільйон гривень за маски для військових. СБУ затримала на хабарі посадовців Медичних сил

    Кілька днів тому оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисниками 400 тисяч гривень — першої частини «відкату». Затримали організаторів оборудки у момент передачі решти грошей – 600 тисяч гривень.

    Під час 13 обшуків за місцями проживання та служби зловмисників правоохоронці виявили кошти, передані їм напередодні.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

     

    СБУ ЗСУ корупція в Україні хабар медицина військові
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