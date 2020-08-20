Мільйон гривень за маски для військових. СБУ затримала на хабарі посадовців Медичних сил



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Фото: СБУ

Розмір хабара був обумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски

Служба безпеки затримала посадовців Медичних сил ЗСУ на хабарі в 1 млн грн за постачання масок для військових.

«Оборудку організували начальник управління Командування Медичних сил разом з офіцером медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Державної інспекції енергетичного нагляду та посередником», - йдеться у повідомленні Служби.

За 1 млн грн зловмисники обіцяли підприємцю «забезпечити» перемогу у відкритих торгах на поставку медичних масок українським військовим. При цьому розмір хабара був обумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски.

Кілька днів тому оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисниками 400 тисяч гривень — першої частини «відкату». Затримали організаторів оборудки у момент передачі решти грошей – 600 тисяч гривень.

Під час 13 обшуків за місцями проживання та служби зловмисників правоохоронці виявили кошти, передані їм напередодні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.