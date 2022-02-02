У Києві магазин випустив прикраси з радянською символікою (фото)

Моделі позують у сережках, які нагадують герб СРСР

Замість серпа і молота в центрі п'ятикутна зірка

У Києві магазин одягу українських дизайнерів виставив на продажу сережки з радянською символікою, яка заборонена на території України. відповідні фото з’явилися на сторінці магазину в Instagram.

Масивні прикраси жовтого кольору продаються за 19 999 грн.

На фото моделі позують у сережках, які нагадують герб СРСР. Замість серпа і молота в центрі п'ятикутна зірка, а нижче видно назву бренду.

На Instagram-сторінці магазину деякі користувачі мережі висловили здивування, навіщо було робити такі сережки.

Сором;

Підійдуть Киві до ушанки;

Крім того, що це радянська символіка, ніхто не помічає, що це відверто якийсь сувенірний несмак?

Це обурливо;

Зовсім е**улися. Нормальний же бренд був.

А версія зі свастикою буде?

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