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    У Києві магазин випустив прикраси з радянською символікою (фото)

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    Моделі позують у сережках, які нагадують герб СРСР - У Києві магазин випустив прикраси з радянською символікою (фото)
    Моделі позують у сережках, які нагадують герб СРСР
    фото: Брень/Instagram

    Замість серпа і молота в центрі п'ятикутна зірка

    У Києві магазин одягу українських дизайнерів виставив на продажу сережки з радянською символікою, яка заборонена на території України. відповідні фото з’явилися на сторінці магазину в Instagram.

    Масивні прикраси жовтого кольору продаються за 19 999 грн.

    На фото моделі позують у сережках, які нагадують герб СРСР. Замість серпа і молота в центрі п'ятикутна зірка, а нижче видно назву бренду.

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    У Києві магазин випустив прикраси з радянською символікою (фото)
    У Києві магазин випустив прикраси з радянською символікою (фото)
    У Києві магазин випустив прикраси з радянською символікою (фото)
    У Києві магазин випустив прикраси з радянською символікою (фото)

    На Instagram-сторінці магазину деякі користувачі мережі висловили здивування, навіщо було робити такі сережки.

    • Сором;
    • Підійдуть Киві до ушанки;
    • Крім того, що це радянська символіка, ніхто не помічає, що це відверто якийсь сувенірний несмак?
    • Це обурливо;
    • Зовсім е**улися. Нормальний же бренд був.
    • А версія зі свастикою буде?

    Нагадаємо, естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр

    Нагадаємо, український бренд створив хутро з конопель.

    До слова, королева Йорданії обрала для офіційної зустрічі сорочку від українського бренду.

    Раніше мама Ілона Маска вигуляла в Києві вбрання від українських дизайнерів.

    Теги: 8 березня СРСР речі магазин Instagram герб
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    У Києві магазин випустив прикраси з радянською символікою (фото)