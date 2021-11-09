Мама Ілона Маска вигуляла в Києві вбрання від українських дизайнерів (фото, відео)

Ефектна зіркова матуся засновника SpaceX та Tesla вийшла у костюмі від українських дизайнерів

Модель презентувала книгу «Жінка, яка має план», що вийшла в українському видавництві

Мама винахідника та найбагатшої людини світу Ілона Маска потайки прилетіла в Київ, щоб взяти участь у закритій події. Для своїх публічних візитів 73-річна Мей Маск усе частіше обирає вбрання українських дизайнерів.

Знаменитість з’явилася на публіці в молочному костюмі від українського бренду Vorozhbyt&Zemskova. У рамках події модель презентувала книгу «Жінка, яка має план», що вийшла в українському видавництві Vivat, пише 24tv.

Ефектна зіркова матуся засновника SpaceX та Tesla не лише вийшла у костюмі від українських дизайнерів на сцену, але й зняла відеоролик у Tik Tok, у якому вона уявила себе в ролі Джеймса Бонда. Мей приміряла штанний костюм молочного кольору. Під низ вона одягнула чорний топ та доповнила образ сонцезахисними окулярами.

Окрім цього, кадри із зустрічі зі знаменитою дієтологинею опублікувала у своєму інстаграмі Віталіна Ющенко.

«Сьогодні познайомилася з неймовірно жінкою Мей Маск, успішною бізнес-леді, соціальною діячкою, моделлю та мамою трьох дітей – Ілона Маска, Тоски Маск і Кімбала Маска. Вона зараз у Києві та ділилась з українськими поціновувачами секретами свого успіху і щасливого життя», – зазначила Віталіна в дописі.

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Мей Маск на сцену вийшла у костюмі від дизайнерок Тетяни Земскової та Олени Ворожбіт. Її образ, як завжди, довершувала стильна зачіска, масивні сережки та сріблясті туфлі на підборах.

Це не єдине вбрання від українського бренду, в якому з’являлася Мей Маск. Нещодавно вона одягнула в Катарі сукню-вишиванку від Юлії Магдич, а напередодні приміряла два образи від вітчизняних брендів.

Мей Маск обрала оверсайз-костюм ніжного рожевого кольору від українського бренду TTSWTRS дизайнерки Анни Осмєхіної. Свій аутфіт вона доповнила білою блузою та золотистою брошкою під коміром у вигляді серця. Стильна зіркова матуся довершила аутфіт білими кедами.

Учора, 8 листопада, дизайнерка бренду The Coat Катя Сильченко, опублікувала у своєму інстаграмі світлину з Мей Маск. На ній 73-річна манекенниця позує у бежевому пальто із нової колекції, яку дизайнерка представила восени в рамках Ukrainian Fashion Week.

Нагадаємо, Ілон Маск оголосив себе лордом після того, як став королем.

До цього Макс також отримав статус короля. У березні голова Tesla змінив офіційну назву своєї посади на Technoking, що можна перекласти як «технокороль» або «король технологій». При цьому Маск зберіг посаду головного виконавчого директора.

Також цього року Маск став найбагатшою людиною у світі. А Tesla – найдорожчою автомобільною компанією в історії.