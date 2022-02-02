Кличко-молодший показав раритетне фото з братом

На чорно-білому фото брати позують з оголеним торсом у спортивних шортах

Боксер Володимир Кличко присвятив своєму братові, меру Києва Віталію Кличку, зворушливий допис в Instagram. А також він показав їхнє спільне фото з юних часів.

«Мій найважливіший соратник у житті. Споріднені не лише по крові, а і по однаковому світогляду. Від самого початку ми обрали битися за наші цілі. У спорті та в житті. Бо є так багато того, за що варто битися», – написав Кличко-молодший.

Між братами різниця п'ять років

На чорно-білому фото брати позують з оголеним торсом у спортивних шортах.

Як сьогодні повідомлялося, брат мера Києва, український боксер Володимир Кличко приєднається до бригади територіальної оборони столиці.