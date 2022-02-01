​Вчені дослідили, які фото збирають більше вподобань у соцмережах

Що робити, щоб фото більше лайкали

Що простіше фотографія, тим краще: на ній не повинно бути багато предметів

Нове дослідження показало, які фото користуються популярністю в мережі, пише ncsu.edu.

Дослідники Університету штату Північна Кароліна проаналізували 147 тис. 963 публікацій у Instagram. Вони визначили два основні правила успішної фотографії:

Перше – знайти баланс світла та кольору;

Друге – зробити фото або дуже простим, або навпаки – складним.

Крім того, є ще кілька важливих нюансів для створення клікабельного фото:

використовуйте у публікаціях менше кольорів на фото (не плутати з яскравістю);

залишати на фото меншу кількість предметів, не перевантажуючи його зайвими деталями;

зберігайте баланс між краями фотографії та її серединою;

робіть фото з візуальними порушеннями, не намагаючись надто впорядкувати предмети в кадрі.

«Ми все частіше можемо визначити, чи можуть зображення, додані в повідомлення в соціальних мережах, викликати інтерес у споживачів», – каже Вільям Ренд, співавтор статті про роботу та доцент маркетингу Університету штату Північна Кароліна.

Текст, що супроводжує зображення, також важливий.

«Ми хотіли поглянути на роль, яку відіграє фактичний імідж, зосередившись на тому, як складність зображення сприяє залученню споживачів. Це важлива інформація для маркетингового співтовариства, оскільки вона може прийняти рішення про те, які зображення використовувати для продовження створення бренду», – йдеться в повідомленні.

Головною метою дослідження було створення програми та бази даних, яку можуть використати дизайнери, що працюють у маркетингу.

Нагадаємо, у гонитві за лайками, користувачі найчастіше залазять на висотні будівлі, щоб зробити звідти неймовірні кадри.

Також стало відомо, хто з українських політиків купує лайки у Фейсбуці?

До слова, з 19 жовтня в Instagram з'явилася функція – Collabs. Вона дасть двом користувачам публікувати спільні пости, ці публікації матимуть загальні коментарі, перегляди та лайки.