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    Естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр (фото)

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    Пальта коштують по 2 тис.євро&nbsp;&nbsp; - Естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр (фото)
    Пальта коштують по 2 тис.євро  
    Фото: maritilison.com

    Пальта можна носити на обидві сторони

    Естонська дизайнерка Маріт Ілісон перетворює старі радянські ковдри на вишукані пальта. Вінтажні ковдри у новому амплуа коштують в середньому 2 тис.євро і мають неабиякий попит.

    Художниця-концептуалка шиє з вовняних ковдр виробництва торгової марки «Лебідь» дуже оригінальні вдяганки. Пальта можна носити на обидві сторони.

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    Естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр (фото)
    Естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр (фото)
    Естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр (фото)
    Естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр (фото)
    Естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр (фото)

    Картаті квіти, смужки чи квадрати, усі ці візерунки грають по новому у фешен-колекції Ілісон. «Longing for Sleep» колекція модних пальто Маріт, зшита з совкових ковдр, без підкладки, місцями, щоправда, є декор у вигляді вишивки з бісеру та стеклярусу.

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    Теги: СРСР мода
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    Естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр (фото)