Естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр (фото)
Пальта можна носити на обидві сторони
Естонська дизайнерка Маріт Ілісон перетворює старі радянські ковдри на вишукані пальта. Вінтажні ковдри у новому амплуа коштують в середньому 2 тис.євро і мають неабиякий попит.
Художниця-концептуалка шиє з вовняних ковдр виробництва торгової марки «Лебідь» дуже оригінальні вдяганки. Пальта можна носити на обидві сторони.
Картаті квіти, смужки чи квадрати, усі ці візерунки грають по новому у фешен-колекції Ілісон. «Longing for Sleep» колекція модних пальто Маріт, зшита з совкових ковдр, без підкладки, місцями, щоправда, є декор у вигляді вишивки з бісеру та стеклярусу.
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