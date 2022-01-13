Естонська дизайнерка робить дивовижні пальта із радянських ковдр (фото)

Пальта можна носити на обидві сторони

Естонська дизайнерка Маріт Ілісон перетворює старі радянські ковдри на вишукані пальта. Вінтажні ковдри у новому амплуа коштують в середньому 2 тис.євро і мають неабиякий попит.

Художниця-концептуалка шиє з вовняних ковдр виробництва торгової марки «Лебідь» дуже оригінальні вдяганки. Пальта можна носити на обидві сторони.

Картаті квіти, смужки чи квадрати, усі ці візерунки грають по новому у фешен-колекції Ілісон. «Longing for Sleep» колекція модних пальто Маріт, зшита з совкових ковдр, без підкладки, місцями, щоправда, є декор у вигляді вишивки з бісеру та стеклярусу.

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