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    Серйозна аварія в Києві: без світла майже півтори тисячі будинків

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    Аварія сталася&nbsp;на високовольтній підстанції &laquo;Пріорська&raquo; - Серйозна аварія в Києві: без світла майже півтори тисячі будинків
    Аварія сталася на високовольтній підстанції «Пріорська»
    Фото ілюстративне

    У зоні відключення будинки в чотирьох районах Києва

    Сьогодні, 3 вересня, у Києві на високовольтній підстанції «Пріорська» аварійно відключився трансформатор.

    Спеціалісти вже виїхали на підстанцію, орієнтовний час перепідключення обладнання для повернення клієнтам світла – 30-40 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Без електропостачання опинились близько 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі. У зоні відключення будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах.

    Також працюють служби ПрАТ «АК «Київводоканал» для того, щоб оперативно нормалізувати водопостачання будівель, що потрапили в зону відключення підстанції. Після відновлення електроенергії працівники одразу налагодять роботу насосного обладнання, щоб забезпечити належний тиск у водопровідній мережі.

    Київ вода електроенергія Київводоканал ремонт аварія
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