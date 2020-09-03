Серйозна аварія в Києві: без світла майже півтори тисячі будинків



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Аварія сталася на високовольтній підстанції «Пріорська» Фото ілюстративне

У зоні відключення будинки в чотирьох районах Києва

Сьогодні, 3 вересня, у Києві на високовольтній підстанції «Пріорська» аварійно відключився трансформатор.

Спеціалісти вже виїхали на підстанцію, орієнтовний час перепідключення обладнання для повернення клієнтам світла – 30-40 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Без електропостачання опинились близько 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі. У зоні відключення будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах.

Також працюють служби ПрАТ «АК «Київводоканал» для того, щоб оперативно нормалізувати водопостачання будівель, що потрапили в зону відключення підстанції. Після відновлення електроенергії працівники одразу налагодять роботу насосного обладнання, щоб забезпечити належний тиск у водопровідній мережі.