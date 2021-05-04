У столиці вночі горів двоповерховий будинок, двоє людей загинули

Китаївська, що у Голосіївському районі столиці

Трагедія сталась на вулиці Китаївська, що у Голосіївському районі столиці

Рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки без ознак життя

Двоє людей загинули на пожежі в двоповерховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва, повідомила пресслужба ДСНС.

«4 травня о 2:29 до оперативно-координаційного ГУ ДСНС України в місті Києві надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку за адресою: вул. Китаївська, 32/2, що в Голосіївському районі столиці. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат на другому поверсі попередньо, де і виникла пожежа, рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки без ознак життя», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники встановили, що вогонь охопив дах двоповерхового житлового будинку, а також квартири на 1-му і 2-му поверхах.

Зазначається, що для підвезення води також залучали додаткову техніку.

Пожежу на площі 150 кв.м локалізували в 4:53 і ліквідували о 6:24.

До ліквідації залучалися 9 одиниць техніки а також 40 людей особового складу.

Причини і обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.