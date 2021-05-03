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    В Одесі загорілася будівля ресторану і готелю (відео)

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    Займання виникло на літній терасі ресторану - В Одесі загорілася будівля ресторану і готелю (відео)
    Займання виникло на літній терасі ресторану
    Фото: Думская

    Двоє співробітників ресторану отримали незначне отруєння димом

    В Одесі на вулиці Ланжеронівській виникла пожежа в будівлі, на першому поверсі якої розташовується ресторан Щастя, а над ним готель Пале-Рояль.

    Пожежа почалася на літній терасі закладу, пише місцеве видання Думская.

    Відзначається, що вогонь швидко поширився по будівлі. Рятувальникам довелося не тільки боротися з вогнем, але і рятувати людей із верхніх поверхів.

    Двоє співробітників ресторану отримали незначне отруєння димом.

    Вогонь вдалося локалізувати.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронцями.

    Як повідомлялося, 29 квітня на проспекті Правди в Подільському районі Києва згорів пасажирський автобус №102 марки МАЗ-107.

    Того ж дня вранці на вулиці Академіка Заболотного в Києві під час руху загорівся мікроавтобус.

    Теги: пожежа Одеса отруєння ресторан рятувальники готель
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