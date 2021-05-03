В Одесі загорілася будівля ресторану і готелю (відео)

Двоє співробітників ресторану отримали незначне отруєння димом

В Одесі на вулиці Ланжеронівській виникла пожежа в будівлі, на першому поверсі якої розташовується ресторан Щастя, а над ним готель Пале-Рояль.

Пожежа почалася на літній терасі закладу, пише місцеве видання Думская.

Відзначається, що вогонь швидко поширився по будівлі. Рятувальникам довелося не тільки боротися з вогнем, але і рятувати людей із верхніх поверхів.

Двоє співробітників ресторану отримали незначне отруєння димом.

Вогонь вдалося локалізувати.

Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронцями.

Як повідомлялося, 29 квітня на проспекті Правди в Подільському районі Києва згорів пасажирський автобус №102 марки МАЗ-107.

Того ж дня вранці на вулиці Академіка Заболотного в Києві під час руху загорівся мікроавтобус.