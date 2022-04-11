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    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)

    Спалена техніка рашистів розкидана всюди у Київській області&nbsp; - Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Спалена техніка рашистів розкидана всюди у Київській області 
    фото: Маріанна Присяжнюк/glavcom.ua

    Росіяни облаштувалися на автомобільній базі, поки їх не вибили Збройні сили

    Після вторгнення в Україну з території Білорусі окупанти облаштували стоянку поблизу села Луговичі, що на Київщині. Росіяни облаштувалися на автомобільній базі й згодом були вибиті українськими військовими. На території залишається розбита техніка, уламки снарядів, укріплення й бліндажі, передає кореспондент «Главкому».

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    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)
    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)

    На території автомобільної бази біля села Луговичі, поблизу білоруського кордону окупанти облаштували стоянку. У приміщеннях бази зберігалися ящики з боєприпасами та саперно-будівельне обладнання. Також на території були вириті бліндажі. Крім того, був прикопаний і танк.

    Наразі на території автомобільної бази залишається знищена ворожа техніка та розкидані гільзи від снарядів. Зокрема, й тубуси від «Градів» та залишки ракет.

    У приміщеннях автобази залишилися пусті коробки для зберігання боєприпасів. На одній з них залишилась етикетка з написом, що вміст за державним замовленням міністерства оборони РФ призначався для військової частина 42734.

    Наразі більша частина приміщень автобази знищена. Побита та спалена також техніка і зелені насадження.

    Між іншим, сьогодні із Ірпеня та Бучі запрацював тимчасовий міст до Києва.

    Також ми розповідали вже, як десятки одиниць знищеної техніки окупантів залишаються на дорогах Київщини.

    Читайте більше у матеріалі: «Найбільше боїмося, що вони повернуться». Репортаж із села, яке першим зустріло окупантів
    Теги: росія окупанти війна Київщина військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)