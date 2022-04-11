Що залишилося від знищеної стоянки російських окупантів на Київщині (фото)

Росіяни облаштувалися на автомобільній базі, поки їх не вибили Збройні сили

Після вторгнення в Україну з території Білорусі окупанти облаштували стоянку поблизу села Луговичі, що на Київщині. Росіяни облаштувалися на автомобільній базі й згодом були вибиті українськими військовими. На території залишається розбита техніка, уламки снарядів, укріплення й бліндажі, передає кореспондент «Главкому».

На території автомобільної бази біля села Луговичі, поблизу білоруського кордону окупанти облаштували стоянку. У приміщеннях бази зберігалися ящики з боєприпасами та саперно-будівельне обладнання. Також на території були вириті бліндажі. Крім того, був прикопаний і танк.

Наразі на території автомобільної бази залишається знищена ворожа техніка та розкидані гільзи від снарядів. Зокрема, й тубуси від «Градів» та залишки ракет.

У приміщеннях автобази залишилися пусті коробки для зберігання боєприпасів. На одній з них залишилась етикетка з написом, що вміст за державним замовленням міністерства оборони РФ призначався для військової частина 42734.

Наразі більша частина приміщень автобази знищена. Побита та спалена також техніка і зелені насадження.

Між іншим, сьогодні із Ірпеня та Бучі запрацював тимчасовий міст до Києва.

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