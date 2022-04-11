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    Десятки одиниць знищеної техніки окупантів залишаються на дорогах Київщини (фото, відео)

    Переважна більшість техніки спалена вщент - Десятки одиниць знищеної техніки окупантів залишаються на дорогах Київщини (фото, відео)
    Переважна більшість техніки спалена вщент
    фото: glavcom.ua

    Триває робота із зачищення доріг: цивільна техніка відтягує обпалені танки і машини на узбіччя

    Після звільнення Київщині від російських окупантів на автошляхах залишається десятки одиниці знищеної військової техніки російської армії, передає кореспондент «Главкому».

    Під час боїв на Київщині ЗСУ знищили десятки одиниці ворожої техніки. Спалені танки, БМП, САУ, бензовози та інші військові машини залишаються на київських узбіччях.

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    Десятки одиниць знищеної техніки окупантів залишаються на дорогах Київщини (фото, відео)
    Десятки одиниць знищеної техніки окупантів залишаються на дорогах Київщини (фото, відео)
    Десятки одиниць знищеної техніки окупантів залишаються на дорогах Київщини (фото, відео)
    Десятки одиниць знищеної техніки окупантів залишаються на дорогах Київщини (фото, відео)
    Десятки одиниць знищеної техніки окупантів залишаються на дорогах Київщини (фото, відео)
    Десятки одиниць знищеної техніки окупантів залишаються на дорогах Київщини (фото, відео)
    Десятки одиниць знищеної техніки окупантів залишаються на дорогах Київщини (фото, відео)
    Десятки одиниць знищеної техніки окупантів залишаються на дорогах Київщини (фото, відео)

    Зустрічаються танки та автомобілі, запчастини яких розкидані узбіччям внаслідок потужного вибуху.

    Переважна більшість техніки спалена вщент. На деяких зразках зустрічається маркування V. Разом з тим, вже тривають роботи із зачищенням доріг: цивільна техніка відтягує обпалені танки на узбіччя.

    Наразі керівництво Київської області ще не рекомендує мешканцям повертатися додому у звільнені від окупантів населені пункти. Окупанти залишили багато розтяжок і пасток.

    Нагадаємо, британська розвідка повідомила про виявлення в селі Бузова під Києвом братської могили з мирними жителями.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Київщина військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Десятки одиниць знищеної техніки окупантів залишаються на дорогах Київщини (фото, відео)