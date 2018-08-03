Названо ціну відкритих Кличком парків



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Зелений диван у парку «Перемога»

Найдорожче обійшлася реконструкція сходів на Пейзажній алеї

Лише за два місяці цього року мер Києва Віталій Кличко відкрив шість парків і скверів. На них витратили з міського бюджету 227 млн грн. Про це повідомляє Delo.ua.

У міському бюджеті на 2018 рік заклали 441 млн грн на реконструкцію парків і скверів, що на 70 більше, ніж минулого року. Половину з цього бюджету – 227 млн грн – вже витратили на кінець липня.

Найдорожче обійшлася реконструкція сходів на Пейзажній алеї та благоустрій території навколо – понад 89 млн грн. В інтернеті з’явилась інформація про нібито «золоті» сходинки. Проте, заступник голови КМДА Олександр Спасибко заявив, що реконструкція сходів на Старокиївський горі коштувала 15 млн гривень.

На реконструкцію парку «Перемога» у Дніпровському районі витратили 68 млн грн. Зокрема, тут встановили «екодиван». За даними видання, ініціатором створення цього об’єкта став Євген Ковшун. Саме за його ініціативою у Дніпровському районі встановили міні-копії семи чудес світу.

На ремонт парку «Відрадний» виділено 40 млн грн. Незавжаючи на те, що офіційно Кличко вже відкрив парк, ремонтні роботи тут тривають досі. Із закладеної суми витратили 24 млн грн.

Друга черга парку «Наталка» в Оболонському районі коштувала 29 млн грн. На ремонт скверу біля кінотеатру «Жовтень» витратили 730 тисяч грн. Що не так із цим сквером – пояснюють архітектори.

2 серпня Кличко відкрив пам’ятник Іллі Муромцю у парку «Муромець» (колишній парк Дружби народів). Наприкінці травня мер відкрив оновлену Володимирську гірку.

Наразі ремонтні роботи тривають у парку Партизанської слави, Сирецькому парку, «Совки» та в парку уздовж проспекту Шухевича.

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