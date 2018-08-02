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    У Києві відкрили пам’ятник богатирю Київської Русі, історію якої хоче поцупити Росія

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    Український силач Василь Вірастюк і мер Києва ВІталій Кличко відкрили скульптуру Іллі Муромця - У Києві відкрили пам’ятник богатирю Київської Русі, історію якої хоче поцупити Росія
    Український силач Василь Вірастюк і мер Києва ВІталій Кличко відкрили скульптуру Іллі Муромця

    Скульптуру Іллі Муромця створено за кошти меценатів

    Мер Києва Віталій Кличко відкрив скульптуру богатиря Іллі Муромця, яку встановили у парку «Муромець» у столиці. Сьогодні презентували і першу чергу оновленого парку, повідомляє прес-служба мера.

    «Ілля Муромець народився під Черніговом, служив у дружині князя Володимира, захищав місто Київ, похований в Києво-Печерській Лаврі. Це наш богатир, це наша історія, яку в нас намагаються поцупити. Тому Муромець стоятиме тут, на історичному місці, де колись розташовувалась богатирська застава», - зазначив Кличко.

    Всі роботи зі створення пам’ятника та благоустрою першої черги парку здійснювалися за кошти меценатів.

    «Хочу відзначити, місту створення скульптури і облаштування першої черги цього гарного парку нічого не коштувало! Ми не витрачали бюджетних коштів. Це меценатський проект. І це добре, що кияни, які мають можливість, долучаються до розвитку нашого міста», - сказав Кличко.

    Наприкінці березня цього року місто провело конкурс з благоустрою центральної частини урочища Чорторий, що на Трухановому острові в Деснянському районі. Переміг тоді авторський колектив на чолі з молодим і талановитим художником-скульптором Володимиром Журавлем. Його роботи кияни вже знають - художня композиція Володимира, «Діти, які запускають кораблики» сьогодні прикрашає Поштову площу.

    «Це мрія мого дитинства, стояти поруч із богатирями сучасності. А вже про те, аби виліпити легендарного богатиря… Про таке я навіть не мріяв. Це дуже велика відповідальність», - сказав скульптор під час урочистого відкриття пам’ятника Іллі Муромцю.

    Позував скульптору в образі богатиря Василь Вірастюк.

    «Це місце енергетично наповнене силою. Сьогодні в парку «Муромець» знаходиться база федерації Стронгменів, база найсильніших людей України. Тут колись набирався сили Ілля Муромець, тут набираються сили і сучасні богатирі», - відзначив Вірастюк.

    Пам‘ятник, який відкрили, 11 метрів заввишки - разом з пагорбом і гранітним постаментом.

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    У Києві відкрили пам’ятник богатирю Київської Русі, історію якої хоче поцупити Росія
    У Києві відкрили пам’ятник богатирю Київської Русі, історію якої хоче поцупити Росія
    У Києві відкрили пам’ятник богатирю Київської Русі, історію якої хоче поцупити Росія
    У Києві відкрили пам’ятник богатирю Київської Русі, історію якої хоче поцупити Росія
    У Києві відкрили пам’ятник богатирю Київської Русі, історію якої хоче поцупити Росія
    У Києві відкрили пам’ятник богатирю Київської Русі, історію якої хоче поцупити Росія

    Скульптуру Іллі Муромця створили за унікальною технологією, що до цього не використовували для робіт такого великого розміру. 

    «Це унікальний пам‘ятник, створений за найсучаснішими технологіями. Його частини відливали у формах, виготовлених за допомогою 3D принтера. Такого - для скульптури великого розміру в Україні та, може, й у світі ще не робили! Щоб прискорити процес, який міг зайняти кілька років,  талановитому скульптору Володимиру Журавлю довелося винайти таку унікальну технологію», - розповів Кличко.

    Мер також зазначив, що сьогодні відкрили першу чергу оновленого парку і його продовжать облаштовувати.

    За задумом авторів проекту, парк, маючи історичну тематику, буде сучасним. З системою інформації та навігації, тактильними табличками, доріжки вимостять тактильною плиткою, щоб люди з обмеженими можливостями почувалися комфортно. Також на території парку встановлять пандуси, облаштують нові велодоріжки. 

    У оновленому парку «Муромець» можна буде і відпочивати, і проводити різноманітні заходи - від екскурсій і виставок, лекцій і творчих зустрічей, до невеликих концертів і міських свят.

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