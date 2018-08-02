У Києві відкрили пам’ятник богатирю Київської Русі, історію якої хоче поцупити Росія



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Український силач Василь Вірастюк і мер Києва ВІталій Кличко відкрили скульптуру Іллі Муромця

Скульптуру Іллі Муромця створено за кошти меценатів

Мер Києва Віталій Кличко відкрив скульптуру богатиря Іллі Муромця, яку встановили у парку «Муромець» у столиці. Сьогодні презентували і першу чергу оновленого парку, повідомляє прес-служба мера.

«Ілля Муромець народився під Черніговом, служив у дружині князя Володимира, захищав місто Київ, похований в Києво-Печерській Лаврі. Це наш богатир, це наша історія, яку в нас намагаються поцупити. Тому Муромець стоятиме тут, на історичному місці, де колись розташовувалась богатирська застава», - зазначив Кличко.

Всі роботи зі створення пам’ятника та благоустрою першої черги парку здійснювалися за кошти меценатів.

«Хочу відзначити, місту створення скульптури і облаштування першої черги цього гарного парку нічого не коштувало! Ми не витрачали бюджетних коштів. Це меценатський проект. І це добре, що кияни, які мають можливість, долучаються до розвитку нашого міста», - сказав Кличко.

Наприкінці березня цього року місто провело конкурс з благоустрою центральної частини урочища Чорторий, що на Трухановому острові в Деснянському районі. Переміг тоді авторський колектив на чолі з молодим і талановитим художником-скульптором Володимиром Журавлем. Його роботи кияни вже знають - художня композиція Володимира, «Діти, які запускають кораблики» сьогодні прикрашає Поштову площу.

«Це мрія мого дитинства, стояти поруч із богатирями сучасності. А вже про те, аби виліпити легендарного богатиря… Про таке я навіть не мріяв. Це дуже велика відповідальність», - сказав скульптор під час урочистого відкриття пам’ятника Іллі Муромцю.

Позував скульптору в образі богатиря Василь Вірастюк.

«Це місце енергетично наповнене силою. Сьогодні в парку «Муромець» знаходиться база федерації Стронгменів, база найсильніших людей України. Тут колись набирався сили Ілля Муромець, тут набираються сили і сучасні богатирі», - відзначив Вірастюк.

Пам‘ятник, який відкрили, 11 метрів заввишки - разом з пагорбом і гранітним постаментом.

Скульптуру Іллі Муромця створили за унікальною технологією, що до цього не використовували для робіт такого великого розміру.

«Це унікальний пам‘ятник, створений за найсучаснішими технологіями. Його частини відливали у формах, виготовлених за допомогою 3D принтера. Такого - для скульптури великого розміру в Україні та, може, й у світі ще не робили! Щоб прискорити процес, який міг зайняти кілька років, талановитому скульптору Володимиру Журавлю довелося винайти таку унікальну технологію», - розповів Кличко.

Мер також зазначив, що сьогодні відкрили першу чергу оновленого парку і його продовжать облаштовувати.

За задумом авторів проекту, парк, маючи історичну тематику, буде сучасним. З системою інформації та навігації, тактильними табличками, доріжки вимостять тактильною плиткою, щоб люди з обмеженими можливостями почувалися комфортно. Також на території парку встановлять пандуси, облаштують нові велодоріжки.

У оновленому парку «Муромець» можна буде і відпочивати, і проводити різноманітні заходи - від екскурсій і виставок, лекцій і творчих зустрічей, до невеликих концертів і міських свят.